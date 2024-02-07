Ухвалено новий закон про мобілізацію: все про бронь, відтермінування, електронні повістки та покарання

Призовний вік знизять

Згідно з новою версією закону про мобілізацію, всі громадяни України від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, зобов’язані мати при собі військово-облікові документи. І пред’являти їх на першу вимогу представникам ТЦК, поліції або Державної податкової служби України. Співробітникам Нацполіції та ДПСУ планують надати право брати участь у мобілізаційних заходах.

Водночас вручати повістки будуть не тільки особисто призовникам, а й надсилати їх в особистий електронний кабінет.

Призовний вік українців законопроєкт пропонує знизити: з 27 до 25 років.

Добровольцям дадуть відстрочку на два місяці для вирішення своїх питань і підготовки до мобілізації. За бажання можуть бути призвані на військову службу і засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном. Після мобілізації всі громадяни протягом двох-трьох місяців мають пройти обов’язкову військову підготовку.

Одних призвуть, інших забронюють

Мобілізації не підлягають: студенти вишів і навчальних закладів професійно-технічної передвищої освіти, які навчаються за денною формою навчання; інтерни та докторанти; педагоги навчальних закладів фахової передвищої освіти.

Звільнені від військової служби люди з інвалідністю всіх груп. Водночас медичні висновки про їхню інвалідність перевірять ще раз.

Ще одне нововведення — виключення з переліку військово-лікарських комісій висновків про обмежену придатність до військової служби.

Поширюватиметься призов і на українців, які мають дружину, чоловіка або батьків, що є особами з інвалідністю I чи II групи. Не мобілізують таких громадян тільки за відсутності інших працездатних членів сім’ї.

Відстрочки від служби більше не матимуть співробітники Нацполіції, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, прокуратури, Бюро економічної безпеки, Служби судової охорони.

Голови міських і селищних рад, територіальних громад мають бронь. Із військовозобов’язаних, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, бронюють 50%.

Покарають за неявку до військкомату

Якщо законопроєкт ухвалять, то ТЦК зможе звертатися до суду, щоб накласти на ухильників правові обмеження. Зокрема: арешт на банківські рахунки та вкладення, заборону на виїзд за кордон і право водіння авто. Такі заходи застосовуватимуться, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів із дня отримання повістки не з’явився до ТЦК.

Якщо ж людина перебуває за кордоном, то в цьому разі вона має прибути до закордонної дипломатичної установи України. Будь-які консульські дії для військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років здійснюватимуться за наявності у них військово-облікових документів. Це стосується, зокрема, оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Виправдати неявку до ТЦК у строки, визначені повісткою, можуть: перешкоди стихійного характеру, дії країни-агресора, смерть близького родича, хвороба призовника. Керівників лікарень хочуть зобов’язати повідомляти в територіальні центри комплектації про перебування на стаціонарі українців віком 18-25 років.

Про причини неприбуття слід повідомити ТЦК протягом трьох днів із кінцевої дати, визначеної в повістці.

Запровадять військову підготовку

Строкову службу хочуть скасувати. Замість неї планують запровадити базову військову підготовку. З 2025 року його збираються впровадити в закладах вищої освіти всіх форм власності. Тривати вона має протягом трьох місяців.

Також пройти військовий вишкіл зобов’язані будуть громадяни, які планують вступити на державну службу і службу в поліцію, обійняти посади в органах прокуратури, у навчальних частинах ЗСУ та МВС.

Відпустку дадуть, але не всю

Календарна відпустка військовослужбовцям під час дії воєнного стану може надаватися частково. Але на строк не менше 15 днів.

Бійцям, звільненим із полону, дадуть можливість відпочити і пройти реабілітацію. Їм нададуть додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

Встановлює законопроєкт і підстави для звільнення з військової служби. Це право їм нададуть у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.