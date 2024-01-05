Как распознать семейное насилие и где искать поддержку

По данным МВД, только за первое полугодие 2023 года количество обращений по поводу домашнего насилия выросло почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Но говорить о таких случаях в собственной семье бывает очень сложно. Некоторые люди до сих пор не желают выносить проблемы из дома либо боятся сделать шаг: сообщить об издевательствах и попросить помощи. Поэтому домашнее насилие остается невидимым, а обидчики – безнаказанными.

Насилие в семье – не только физическое

У нас до сих пор много мифов о домашнем насилии, которые не дают его преодолеть. Один из самых распространенных: «Насилие – это только побои». Однако на самом деле оно может иметь разные формы. Унижения, притеснения и обиды так же оставляют свои «рубцы», правда внутри, а не снаружи.

Не зря выделяют несколько видов домашнего насилия. Кроме физического, есть и психологическое, когда человек находится под постоянным давлением со стороны партнера или родственника, отчитывается о каждом своем шаге. Им манипулируют, преследуют, контролируют, угрожают или шантажируют.

Экономическое насилие также часто остается незаметным. Обидчик делает все, чтобы поставить человека в полную зависимость. Жертве могут не давать работать или учиться. Часто – якобы чтобы облегчить жизнь, ведь о ней позаботятся. В конце концов человек должен просить деньги на малейшую мелочь, отчитываться о каждой покупке до последней копейки, спрашивать разрешения на любое решение.

Склонение к нежелательной беременности или аборту – проявления сексуального насилия, которое тоже бывает сложно распознать. Кроме того, и секс без согласия, и принуждение записывать интимное видео, если человек этого не хочет, тоже является сексуальным насилием.

Также важно помнить, что насилие в семье не зависит от пола или возраста: от него страдают и дети, и пожилые люди, и женщины, и мужчины.

Виновен только обидчик

Еще один крайне вредный миф, мешающий распознать насилие в семье: считать ответственным за издевательство не только обидчика, но и того, кто страдает от насилия. Иногда можно услышать, что человек якобы сам «спровоцировал» агрессора, или что виноваты оба. Этот миф действует и на самих пострадавших. И вместо того чтобы обращаться за помощью, они начинают искать проблемы в себе, верить в свою виновность.

Некоторые считают, что изменив поведение, смогут избежать агрессии обидчика. Но это не так! В насилии всегда виноват только тот, кто его совершает. Издевательствам и насилию не может быть никаких оправданий. И именно обидчик должен понести наказание.

Сами не разберутся

Побороть насилие мешает и миф: «Это их семья. Сами разберутся». Он оставляет пострадавших один на один с обидчиком. Ведь те, кто должен стать опорой, не хотят вмешиваться в «чужие дела». Однако поддержка окружающих очень важна, именно она может дать силам обратиться за помощью. Человек иногда и не осознает, что страдает от насилия, и считает, что то, что происходит с ним – нормально. Или понимает, в какой ситуации находится, но боится либо стесняется разорвать этот круг. И поддержка друзей, родственников или знакомых в таких ситуациях очень важна. Их роль – не осуждать, не критиковать, не поучать, а стать надежным «плечом», на которое можно опереться.

Среди других мифов, которые только мешают: «Бьет – значит любит. Все так живут». Из-за этого предубеждения многие пострадавшие годами не обращаются за помощью и живут в постоянном страхе и стрессе. Но любовь и насилие – это совершенно противоположные вещи. Тем, кого любят, не стремятся причинить боль. Более того, насилие – не норма, а преступление. И оно не исчезнет само собой. Чтобы его преодолеть – нужно действовать!

Куда обратиться за помощью?

Еще одним мифом является то, что за помощью могут обратиться только пострадавшие. На самом деле и свидетели, и люди из близкого окружения жертв насилия могут и должны обращаться за помощью.

Сохраните полезные контакты, ведь они могут пригодиться в любой момент.

Полиция (вызов по номеру 102) – может оказать срочную помощь: прекратить насилие, зафиксировать случай, проинформировать потерпевшего и направить его в другие службы.

Также за срочным вмешательством в ситуацию можно обратиться в мобильные бригады социально-психологической помощи. Их контакты в вашем регионе ищите на сайте «Розірви коло»;

Поддержку и консультацию можно получить на правительственной горячей линии 1547 или на Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия 116 123 или 0 800 500 335. Все звонки бесплатные, можно обращаться анонимно, а специалисты готовы помогать круглые сутки.

или на Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия или Все звонки бесплатные, можно обращаться анонимно, а специалисты готовы помогать круглые сутки. Специализированные психологические консультации и поддержку для мужчин предоставят по номеру 2345 . Анонимно и круглосуточно.

. Анонимно и круглосуточно. Безопасное круглосуточное пространство для краткосрочного пребывания предоставляет комната кризисного реагирования. Геолокация такой комнаты засекречена и попасть сюда можно по личному обращению, направлению полиции, мобильной бригады или других соцслужб.

Женщины вместе с детьми могут находиться долгосрочно и получать комплексную помощь в приюте/шелтере. Это безопасное и засекреченное место, куда можно попасть по направлению полиции, мобильной бригады или других социальных служб.

Бесплатную правовую помощь, консультацию и сопровождение профессиональных юристов и адвокатов можно получить по номеру 0 800 213 103.

Насилию нет никаких оправданий. Пожалуйста, обращайтесь за помощью или будьте рядом с теми, кому такая помощь необходима.