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Катерина Ножевникова: Сделайте прививку хотя бы своим родителям

Катерина Ножевникова: Сделайте прививку хотя бы своим родителям

В последнее время в Одессе начало увеличиваться количество случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорят официальные данные и волонтеры.

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Катерина НожевниковаГлава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова рассказала, что уже выстраиваются очереди за кислородными концентраторами. По ее данным, пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, не получили прививки от этого заболевания. Она призывает одесситов проходить вакцинацию.

«Прямо сейчас я сижу под пустым офисом (вчера выдали с десяток машин) и жду, когда привезут ключи от большого склада, где мы держим все наши концентраторы. Рядом с офисом ждет молодой парень. Ему нужно срочно выдать концентратор. Болеют мама и бабушка. Обе не привиты. Обе в стационарах. Еще двое едут. Одна пациентка едет за маской — назальная канюля ее маме уже не помогает. Госпитализации не подлежит —лежачая. Сатурация 78-80.

На данный момент в моем поле зрения все кислородозависимые пациенты не вакцинированы.Вакцинированные люди болеют тоже, но переносят легче — температура, незначительные повреждения легких, и выходят из заболевания без применения медикаментов, антибактериальной терапии. Многие переносят совсем легко и выявляются исключительно по контакту с тяжелым больным.

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Есть лишь один пациент, вакцинированный вакциной Pfizer в начале 2021 года, у которого тяжелое течение — 50% повреждения легких, шкалят все показатели крови. Он находится в реанимации. Пациент с лейкемией.

Мы внесли в нашу таблицу, где фиксируем все обращения, новую графу — вакцинирован или нет, когда и чем. И я буду давать эти данные без ФИО, чтобы и вы могли сделать свои выводы.

На мой взгляд, вакцинация пока единственный метод уберечь себя от тяжелого течения заболевания.

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: «Пир во время чумы. Перезагрузка».

Напоминаю, что основная группа, которая заполняет стационары и реанимации, — это люди старше 65 лет. Пожалуйста, говорите с родителями. Уговаривайте.

Рост по стране за неделю катастрофический. Некоторые области — плюс 80% за неделю. По прогнозам Евгения Истребина (аналитик, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по Украине. — Прим. ред.) мы вылетим на уровень апреля 2021 года. А кто не помнит, то в апреле мы выдали почти 600 концентраторов людям, которые не смогли попасть в стационар.

Город и область очень неплохо подготовились — установлены кислородные станции, открыты новые отделения, готовятся разворачивать дополнительные койки. Но врачей больше не стало. И денег тоже. И все усилия сойдут на нет, если рост сохранится. Я в ужасе, что мы буквально в шаге от того ада, который был в апреле.

Сейчас в городе доступны к вакцинации все вакцины. Пока еще есть время, пожалуйста, сделайте прививку хотя бы своим родителям. Эта категория у нас в плане вакцинации практически выпала. А именно они первыми заполняют койки реанимация и стационаров. Берегите себя и своих близких.

Как бы мне ни хотелось этого писать, но мы на пороге тяжелой катастрофы».

Катерина Ножевникова, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров»

Ранее в Блогах «Одесской жизни»:Страсти по поликлинике: размышления у парадного подъезда.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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