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Коронавирус 12 октября: в Одесской области 816 заболевших

Коронавирус 12 октября: в Одесской области 816 заболевших

По состоянию на утро вторника, 12 октября 2021 года, в Одесской области выявили 816 новых случаев COVID-19, смертей от болезни не зафиксировано.

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Об этом информирует пресс-служба Минздрава Украины.

Коронавирус в Одессе и области

Согласно приведенным данным, в течении суток медики выявили в регионе 816 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерших от осложнений болезни не было. 142 человека выздоровели.

В абсолютных цифрах, как по числу выявленных заболевших, Одесская область на третьем месте в стране. Хуже дела обстоят только в Харьковской и Днепропетровской областях. Там, по данным МОЗа за 24 часа в регионе подтвердили 816 случаев ковид.

На сегодня общее число выявленных случаев коронавируса с момента начала пандемии в Одесской области выросло до 164 059. Умер 3454 человека. Выздоровели 143 197 жителей региона.

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 12 октября официально подтверждено 11996 новых случаев COVID-19 против 8832 днем ранее. За сутки умерли 352 человека, выздоровели 5419 больных.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, с начала пандемии в стране заразились COVID-19 2 562 085 человек. Умерли 59 052 больных, выздоровели 2 297 899 человек.

Как сообщалось ранее, на утро понедельника, 11 октября, в Одесской области выявили 690 новых случаев, 33 человека умерли.

С 11 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Одесской области ужесточился карантин. Область перешла в оранжевую зону.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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