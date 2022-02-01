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Обязательная вакцинация: со вчерашнего дня список мест работы расширился

Обязательная вакцинация: со вчерашнего дня список мест работы расширился

Вчера, 31 января, вступил в силу приказ о расширении списка организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Рецепты

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины

Новые категории работников будут отстранены от работы, если не сделали обязательную для них прививку от COVID-19.

Это сотрудники:

  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, не получившие по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это не касается тех людей, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации против COVID-19 и получили медицинское заключение для подтверждения этого.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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