Обязательная вакцинация: со вчерашнего дня список мест работы расширился

Вчера, 31 января, вступил в силу приказ о расширении списка организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины
Новые категории работников будут отстранены от работы, если не сделали обязательную для них прививку от COVID-19.
Это сотрудники:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Работники этих учреждений, не получившие по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Это не касается тех людей, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации против COVID-19 и получили медицинское заключение для подтверждения этого.
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