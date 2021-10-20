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Где в Одессе сделать прививку от ковид: адреса

Где в Одессе сделать прививку от ковид: адреса

С 20 октября 2021 года шесть центров вакцинации от COVID-19 в Одессе будут работать каждый день.

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Теперь свободно привиться от коронавируса в Одессе можно и в будние дни во всех районах города.

Сделать прививку от ковид в Одессе можно в центрах вакцинации по адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,
  • ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»,
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center,
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»,
  • Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Время работы центров вакцинации: с 9:00 до 18:00 (кроме центра в аэропорту)

Также ежедневно продолжают работать стационарные прививочные пункты во всех ЦПМСП Одессы.

Вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь:

  • паспорт,
  • ИНН
  • мобильный телефон.

При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Вакцинация от COVID-19 в Одессе проводится с февраля 2021 года, с конца мая каждые выходные работают центры массовой вакцинации. Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи работают стационарные прививочные кабинеты, также организована вакцинация коллективов от 50-ти человек мобильными бригадами.

Какие вакцины от коронавируса есть в наличии

Прививки от COVID-19 проводятся вакцинами ведущих мировых производителей, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. В настоящее время в достаточном количестве есть:

  • Comirnaty/Pfizer,
  • CoronaVac
  • AstraZeneca.

В последние дни резко выросло количество одесситов, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Только за последние три дня в Одессе сделано свыше 20 000 прививок. Это создало дополнительную нагрузку на прививочные кабинеты ЦПМСП. В этой связи было принято решение об организации работы центров массовой вакцинации и в будние дни.

С 18 октября Одесская область решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБиЧС включена в «красную» карантинную зону, предусматривающую ограничения по работе ряда учреждений, которые не применяются при условии вакцинации 100% сотрудников и посетителей.

Учитывая стремительный рост заболеваемости COVID-19, который специалисты прогнозировали на эту осень, крайне важно обеспечить максимальный охват вакцинацией.

Это позволит эффективно противостоять распространению инфекции, снизит нагрузку на больницы, сохранит жизнь и здоровье многих одесситов. Среди всех заболевших COVID-19 около 97% составляют непривитые пациенты.

Также для предотвращения распространения COVID-19 следует обязательно:

  • носить защитные маски в общественных местах – транспорте, супермаркетах и др.
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала фоторепортаж «Лица ковида», о том, как выглядит болезнь на самом деле, без сухих цифр статистики и громких слов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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