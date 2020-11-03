Соблюдение карантина на Одесчине будут контролировать специальные группы полицейских

В Одесской области созданы специальные рейдовые мобильные группы для контроля за соблюдением требований карантина.

В их состав входят полицейские и представители органов власти, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Такое решение было принято после очередного перераспределения государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций населенных пунктов по карантинным зонам.

За минувшие сутки совместные мобильные группы уже провели около 40 рейдов по торговым учреждениям и заведениями общепита. Проверка показала, что почти каждое второе заведение не придерживается установленных требований карантина. На правонарушителей составлено 17 административных протоколов.

Полицейские отмечают, что противоэпидемические ограничения – жизненно важная необходимость и контроль за их соблюдением будет происходить постоянно, пока не минует угроза коронавируса.

Как сообщала «Одесская жизнь», с понедельника, 2 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование в связи с коронавирусом.

В Одесской области по-прежнему не будет «зеленой» и «желтой» зон. А вот «красная» расширилась. В ней остались Беляевка, Измаил и Теплодар, а также Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области. Добавились Саратский и Лиманский районы.

В «оранжевой» зоне ближайшие две недели будут Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный, а также Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарьевский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области.