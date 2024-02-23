«Волки-пограничники»: не смог попасть в Молдову из-за стаи хищных животных

На телефонную горячую линию службы «Довіра» Госпогранслужбы Украины поступило сообщение от мужчины, который просил помощи. Он сообщил, что пытался незаконно пересечь границу Украины с Молдовой, но попал в опасную ситуацию с волками. Ради собственного спасения он забрался на дерево и обратился за помощью к пограничникам.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины вместе со служебной собакой отправились на поиски мужчины. С помощью координат, которые он передал, его удалось найти неподалеку от железнодорожной станции Абамеликово в Одесской области.

Несмотря на то, что мужчина признался в своей попытке сбежать из страны и, так сказать, сдался пограничникам, ему все равно придется ответить перед законом за нарушение административных правил.