«Уклонистам» на заметку: у границы на Одесчине разгуливают стаи диких кабанов (видео)

Один из таких звериных «променадов» в пределах приграничных контролируемых районов Одесской области зафиксировала видеокамера пограничников Подольского отряда и ею они поделились в Facebook.

Пограничники предостерегают: несмотря на плохое зрение, природа наделила диких кабанов другими преимуществами – они быстро бегают, хорошо плавают, обладают хорошим слухом и обонянием. Кроме того, это очень сильные и смелые животные, которые, к тому же, умеют неплохо маскироваться.

«Натолкнуться на поросячую семью в период брачного сезона или на самку с детенышами – не самая лучшая идея. Ведь такая встреча может быть невероятно опасной для человека, а реакция мохнатых – непредсказуемой.

Поэтому советуем не подвергать риску свою жизнь и здоровье и не ходить по тропинкам вблизи границы»,

– отмечают охранники границы.

Отметим, что на днях мужчина, который хотел нелегально выехать из Украины в Молдову, не смог этого сделать, а помешали ему в этом не пограничники, а…волки, загнавшие его на дерево и по сути вынудившие его обратиться за помощью к тем же пограничникам.

Фото иллюстративное