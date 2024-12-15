Вовки, кабани, лисиця та «ухилянти»: одеські прикордонники показали кумедне відео

Прикордонники Подільського загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України виявили десятки порушників на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону. При цьому до об’єктиву відеокамер потрапили як «ухилянти», так і зграї диких звірів.
Про це розповіли на сторінці відомства у Facebook та показали кумедне відео.
«Цього разу до об’єктиву технічних засобів охорони кордону потрапили правопорушники, якіх було відразу затримано, та зграї диких звірів – вовки, кабани, лисиця, які можуть нести небезпеку», – повідомили прикордонники.
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Вартові кордону закликають людей бути уважними, не порушувати кордон і не нехтувати правилами власної безпеки, адже прогулянки в таких місцях можуть нести загрозу життю та здоров’ю.
Раніше поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники врятували закохану пару, яка потрапила в пастку серед боліт і заростей.
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Фото: скріншот із відео