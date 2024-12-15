Вовки, кабани, лисиця та «ухилянти»: одеські прикордонники показали кумедне відео

Про це розповіли на сторінці відомства у Facebook та показали кумедне відео.

«Цього разу до об’єктиву технічних засобів охорони кордону потрапили правопорушники, якіх було відразу затримано, та зграї диких звірів – вовки, кабани, лисиця, які можуть нести небезпеку», – повідомили прикордонники.

Ще на тему: У кордону на Одещині розгулюють зграї диких кабанів (відео)

Вартові кордону закликають людей бути уважними, не порушувати кордон і не нехтувати правилами власної безпеки, адже прогулянки в таких місцях можуть нести загрозу життю та здоров’ю.

Раніше поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники врятували закохану пару, яка потрапила в пастку серед боліт і заростей.

Читайте також:

Фото: скріншот із відео