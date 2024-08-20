В Одесской области предложение руки и сердца едва не завершилось трагедией: подробности

Историю спасения рассказали пограничники Белгород-Днестровского отряда.

29-летняя жительница Одессы приехала к своему 37-летнему возлюбленному — жителю одного из сел Белгород-Днестровского района. Мужчина и женщина решили соединить свои судьбы в областном центре.

Но на пути к счастливой семейной жизни была одна преграда — мужчина где-то потерял свой паспорт. Поэтому, чтобы попасть в Одессу и избежать проверки документов на контрольных постах трассы Одесса-Рени, мужчина и женщина решили обойти транзитный участок дороги в районе Паланки.

Оказавшись среди зарослей камыша, путешественники быстро потерялись и романтическая авантюра быстро превратилась в борьбу за выживание. Мужчина и женщина более суток преодолевали густые заросли и непролазные болота. Изможденные и обессиленные, они смогли найти телефонную связь и позвонили в полицию, умоляя о помощи. Полицейские о происшествии немедленно сообщили пограничникам.

Для поиска людей были привлечены дополнительные пограничные наряды, в воздух подняли беспилотники.

Вскоре одному из операторов БпЛА удалось обнаружить пару. Женщина, заметив квадрокоптер, начала махать руками, пытаясь привлечь внимание. Уже через несколько минут пограничники освободили испуганных «туристов» из камышовых зарослей.

К счастью приключение для влюбленных закончилось хорошо. Уже находясь в безопасности мужчина рассказал, что находясь среди зарослей он сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

Напомним, в это воскресенье Одесса стала свидетелем неожиданного, но трогательного события. На Старосенной площади 21-летняя жительница Белгород-Днестровского района родила девочку.