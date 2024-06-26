В Одесской области побег через границу за $10 тысяч закончился трагически

Четверо украинцев заплатили по $10 тыс. организаторам незаконного выезда в Молдову через границу в Одесской области. Однако мужчин не предупредили, что путь будет через реку Днестр и, что это может быть смертельно опасным.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГПСУ.
О трагической смерти мужчины, который пытался переплыть Днестр, стало известно во вторник, 25 июня.
Добраться до Молдовы за $10 000 — на такое предложение от анонимных дельцов в интернете соблазнились четверо украинцев. Когда пограничники разоблачили «туристов», те бросились в воду и надеялись доплыть до лодки. Однако перевозчик резко развернулся обратно в Молдову.
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«Трое мужчин вернулись на берег, а четвертый таки продолжил преодолевать реку вплавь и впоследствии исчез под водой», — рассказали в ГПСУ.
Пограничники пытались спасти нарушителя, однако нашли уже мертвое тело.
Трагедию сейчас расследуют сотрудники полиции.
Ранее мы писали, что в селе Обжилы Подольского района стражи порядка остановили «кортеж» из 4-х микроавтобусов вместе с сопровождающим их внедорожником с водителем и пассажиром. Сообщники намеревались вывезти за границу 47 мужчин призывного возраста из разных областей Украины.