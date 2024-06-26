В Одесской области побег через границу за $10 тысяч закончился трагически

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГПСУ.

О трагической смерти мужчины, который пытался переплыть Днестр, стало известно во вторник, 25 июня.

Добраться до Молдовы за $10 000 — на такое предложение от анонимных дельцов в интернете соблазнились четверо украинцев. Когда пограничники разоблачили «туристов», те бросились в воду и надеялись доплыть до лодки. Однако перевозчик резко развернулся обратно в Молдову.

«Трое мужчин вернулись на берег, а четвертый таки продолжил преодолевать реку вплавь и впоследствии исчез под водой», — рассказали в ГПСУ.

Пограничники пытались спасти нарушителя, однако нашли уже мертвое тело.

Трагедию сейчас расследуют сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в селе Обжилы Подольского района стражи порядка остановили «кортеж» из 4-х микроавтобусов вместе с сопровождающим их внедорожником с водителем и пассажиром. Сообщники намеревались вывезти за границу 47 мужчин призывного возраста из разных областей Украины.