В Одесской области побег через границу за $10 тысяч закончился трагически

В Одесской области побег через границу за $10 тысяч закончился трагически

Четверо украинцев заплатили по $10 тыс. организаторам незаконного выезда в Молдову через границу в Одесской области. Однако мужчин не предупредили, что путь будет через реку Днестр и, что это может быть смертельно опасным.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГПСУ.

О трагической смерти мужчины, который пытался переплыть Днестр, стало известно во вторник, 25 июня.

Добраться до Молдовы за $10 000 — на такое предложение от анонимных дельцов в интернете соблазнились четверо украинцев. Когда пограничники разоблачили «туристов», те бросились в воду и надеялись доплыть до лодки. Однако перевозчик резко развернулся обратно в Молдову.

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«Трое мужчин вернулись на берег, а четвертый таки продолжил преодолевать реку вплавь и впоследствии исчез под водой», — рассказали в ГПСУ.

Пограничники пытались спасти нарушителя, однако нашли уже мертвое тело.

утонул в Днестре

Трагедию сейчас расследуют сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в селе Обжилы Подольского района стражи порядка остановили «кортеж» из 4-х микроавтобусов вместе с сопровождающим их внедорожником с водителем и пассажиром. Сообщники намеревались вывезти за границу 47 мужчин призывного возраста из разных областей Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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