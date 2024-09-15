Власти Одессы беспокоятся о переименованиях, а не о ливневках – Кипер

Об этом он заявил сегодня в эфире телемарафона, комментируя ситуацию в Одессе после ливня, когда «один (был) час дождя, и он наделал беды больше, чем могло бы быть».

При этом глава ОВА не преминул упрекнуть власти Одессы в том, что переименование улиц заботит их намного больше, чем неготовность города к ударам стихии, подобным сегодняшнему.

«У нас зима приходит неожиданно, и сразу начинаются проблемы, никто же не знает, что и когда произойдет. Точно так же у нас и с дождями… Местные власти озабочены тем, как улицы переименовали: законно, незаконно, а как показывает ситуация, кто занимается помощью людям и откачкой воды? ГСЧС, государственные службы. Был один час дождя, и он наделал беды больше, чем могло бы быть. Я завтра буду ставить вопрос по ситуации с ливневками, у нас две капли дождя падает и у нас полмикрорайона обрезается, и эта проблема годами не решается», – заявил Кипер.

Напомним, утром воскресенья, 15 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень. Предварительно, в городе выпала почти полумесячная норма осадков. В результате ряд улиц оказались затопленными и заблокированными для проезда, была временно парализована работа электротранспорта.