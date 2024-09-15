Влада Одеси турбується про перейменування, а не про ливневки – Кіпер

Про це він заявив сьогодні в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію в Одесі після зливи, коли «одна (була) година дощу, і він наробив біди більше, ніж могло б бути».

При цьому глава ОВА не преминув дорікнути владі Одеси в тому, що перейменування вулиць турбує їх набагато більше, ніж неготовність міста до ударів стихії, подібних до сьогоднішнього.

«У нас зима приходить несподівано, і одразу починаються проблеми, ніхто ж не знає, що і коли станеться. Так само у нас і з дощами… Місцева влада стурбована тим, як вулиці перейменували: законно, незаконно, а як показує ситуація, хто займається допомогою людям та відкачуванням води? ДСНС, державні служби . Була одна година дощу, і він наробив лиха більше, ніж могло б бути. Я завтра ставитиму питання щодо ситуації з зливами, у нас дві краплі дощу падає і у нас півмікрорайону обрізається, і ця проблема роками не вирішується», – заявив Кіпер.

Нагадаємо, вранці неділі, 15 вересня, на Одесу обрушилася потужна злива. Попередньо у місті випала майже півмісячна норма опадів. В результаті ряд вулиць виявилися затопленими та заблокованими для проїзду, була тимчасово паралізована робота електротранспорту.