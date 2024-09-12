Переименования улиц: от одесской мэрии потребовали оформить смену 84 названий за 5 дней

На это городской власти дали пять дней, пишет издание «Думская».

Напомним, речь идет о переименовании 84 одесских топонимов, которые стали яблоком раздора между городской и областной властью.

Как сообщалось, в рамках закона о деколонизации Одесский горсовет должен был в течение шести месяцев сам переименовать улицы, площади, парки и т.д, названия которых связаны с российской империей и СССР. 27 апреля это право перешло к областной военной администрации.

29 июля 2024 года Одесская ОВА обнародовала список из 84 новых топонимов в Одессе и 22 в области.

В частности, Думская площадь станет Биржевой, улица Пушкинская – Итальянской, переулок Чайковского – Театральным, площадь Толбухина – площадью Трибуны героев, а переулок Ляпуновых – переулком Александра Ройтбурда.

При этом ряд переименований, например, улиц, названных именами писателей советского периода – Паустовского, Бабеля, Ильфа и Петрова и других вызвали большой резонанс и неоднозначную реакцию общественности.

Стоит отметить, что городские власти не спешили выполнять решение ОВА, судя по всему, рассчитывая найти способ не переименовывать ряд улиц.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что к переименованиям десятков топонимов в Одессе не имеет никакого отношения, а также назвал переименование попыткой «обнулить город», так что глава ОВА Олег Кипер заверил, что имперских и советских названий в городе не будет, добавив при этом, что если кому-то очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими или советскими названиями – «есть москва и уфа, а не украинская Одесса».

Кроме того, в недавнем интервью «Укринформу» Кипер четко дал понять, что отката назад не будет. Улицы переименованы и власти Одессы должны это должным образом оформить.

«Приказ подписан, не о чем коммуницировать. Это моя работа, я ее сделал. Обратно вернуться невозможно, истек срок действия закона. Я не боюсь взять на себя ответственность. А они пусть сами себе разбираются: для них важен Пушкин или парень, который за день сбил три вражеских самолета», – заявил Кипер.

А отвечая на вопрос, как изменения названий одесских улиц отразятся на людях и будет ли бесплатной смена данных о месте регистрации, он ответил: «Конечно, будет смена документов. В скором времени у нас на сайте появятся разъяснения по поводу этой процедуры, куда именно обращаться людям. Это бесплатно».

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