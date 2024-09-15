Новости Одессы и Одесской области

Одессу заливает сентябрьский ливень: по каким улицам лучше не ехать (фото) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Одессу заливает сентябрьский ливень: по каким улицам лучше не ехать (фото) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодняшним воскресным утром, 15 сентября 2024 года, неутешительные прогнозы синоптиков полностью оправдались: Одессу накрыла гроза и проливной дождь. И как следствие – ряд городских улиц буквально поплыли.

Где в Одессе затруднен проезд утром 15 сентября

По сообщению мэрии города, в настоящее время из-за ливня движение транспорта затруднено по таким улицам:

  • пр. Небесной сотни;
  • Балковская;
  • Ак. Глушко;
  • Химическая-угол Промышленной;
  • Инглези.
Затопленный проспект Небесной Сотни

По проспекту Небесной Сотни ехать на своей машине в сторону центра не рекомендуют

ОБНОВЛЕНО:

Также проезд затруднен по таким улицам:

  • Варненская;
  • Церковная-угол Атамана Чепиги;
  • Приморская-угол Газового переулка;
  • подтоплены 5-я станция Фонтана и жилмассив Радужный.

Последствия ливня в Одессе, 15 сентября 2024 г.

Проезда нет по таким улицам:

  • Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса);
  • Ильфа и Петрова.

При появлении обновленной информации список будет пополняться.

На местах работают аварийные бригады коммунальных служб.

Коммунальщики чистят дождеприемники

Ливень в Одессе, работают коммунальщики

Как сообщает департамент городского хозяйства Одесского горсовета, сейчас на пострадавших от ливня одесских улицах ведутся работы по очистке дождеприемников.

Владельцев авто призывают не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним – это усложняет работу спецтехники и сотрудников.

Ливень в Одессе, коммунальщики

И в очередной раз одесситов просят по возможности ограничить поездки по городу и не оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередачи, осторожно передвигаться под деревьями.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 сентября, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается гроза. Объявлено штормовое предупреждение.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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