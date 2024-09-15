Одессу заливает сентябрьский ливень: по каким улицам лучше не ехать (фото) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Где в Одессе затруднен проезд утром 15 сентября

По сообщению мэрии города, в настоящее время из-за ливня движение транспорта затруднено по таким улицам:

пр. Небесной сотни;

Балковская;

Ак. Глушко;

Химическая-угол Промышленной;

Инглези.

ОБНОВЛЕНО:

Также проезд затруднен по таким улицам:

Варненская;

Церковная-угол Атамана Чепиги;

Приморская-угол Газового переулка;

подтоплены 5-я станция Фонтана и жилмассив Радужный.

Проезда нет по таким улицам:

Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса);

Ильфа и Петрова.

При появлении обновленной информации список будет пополняться.

На местах работают аварийные бригады коммунальных служб.

Коммунальщики чистят дождеприемники

Как сообщает департамент городского хозяйства Одесского горсовета, сейчас на пострадавших от ливня одесских улицах ведутся работы по очистке дождеприемников.

Владельцев авто призывают не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним – это усложняет работу спецтехники и сотрудников.

И в очередной раз одесситов просят по возможности ограничить поездки по городу и не оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередачи, осторожно передвигаться под деревьями.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 сентября, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается гроза. Объявлено штормовое предупреждение.