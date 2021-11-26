На Одессу надвигается циклон с труднопроизносимым именем

Сегодня, 26 ноября, погода в Одессе перейдет под влияние циклона под сложнопроизносимым названием Йылмаз.

По данным синоптиков, ожидается шторм и дождь, но в то же время потепление.

Согласно прогнозам, в Одессе поднимется штормовой ветер. Его шквальные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. По этой причине волны на одесском побережье поднимутся до 1,8 метра в высоту.

Пик непогоды придется на поздний вечер. В это же время ожидается дождь.

При этом температура воздуха поднимется на 3 градуса. А вот море стало прохладней – его температура за сутки опустилась на один градус и сейчас составляет +10 градусов по Цельсию.