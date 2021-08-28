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Блеск и не только одесских пляжей: от Ланжерона до Чкаловского (фоторепортаж)

Блеск и не только одесских пляжей: от Ланжерона до Чкаловского (фоторепортаж)

Курортный сезон еще продолжается. Погода стоит комфортная для морского отдыха. Но осень не за горами. Фотограф «Одесской Жизни» поспешил снять для нас последние летние деньки.

Нашу прогулку сегодня мы начнем на Ланжероне, потом переместимся к Вилле Отрада, далее поднимемся на Трассу здоровья, посетим Яхт-клуб, за ним собачий и Чкаловский пляжи.

пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
пляж Ланжерон
одесский пляж
пляжный туалет
ляж Ланжерон
ляж Ланжерон
ляж Ланжерон
ляж Ланжерон
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
спуск к пляжу
пляж Отрада
спуск к пляжу
спуск к пляжу
спуск к пляжу
спуск к пляжу
одесский пляж
вышка спасателей на пляже
одесский пляж
палатка на пляже где хранят инвентарь
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
вышка спасателей на пляже
вышка спасателей на пляже
вышка спасателей на пляже
одесский пляж
одесский пляж
спуск к пляжу
инклюзивный пляж
инклюзивный пляж
инклюзивный пляж
одесский пляж
набережная Одессы
спасетельный пункт на пляже
спуск кпляжу
одесский пляж
одесский пляж
скамейка на пляже
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
одесский пляж
пляж Ланжерон

Смотрите также фоторепортажи “Одесской Жизни” с военно-морского парада ко Дню Независимости Украины и с выставки военной техники и вооружений на Морскогом вокзале

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