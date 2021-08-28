Блеск и не только одесских пляжей: от Ланжерона до Чкаловского (фоторепортаж)

Курортный сезон еще продолжается. Погода стоит комфортная для морского отдыха. Но осень не за горами. Фотограф «Одесской Жизни» поспешил снять для нас последние летние деньки.
Нашу прогулку сегодня мы начнем на Ланжероне, потом переместимся к Вилле Отрада, далее поднимемся на Трассу здоровья, посетим Яхт-клуб, за ним собачий и Чкаловский пляжи.
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