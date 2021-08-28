Блеск и не только одесских пляжей: от Ланжерона до Чкаловского (фоторепортаж)

На Ланжероне агрессивный нудист напал на полицейского Наряд полиции вызвал персонал пляжного кафе. Там посетитель не реагировал на просьбы персонала надеть нижнее белье, да еще и не рассчитался за заказ. ПОДРОБНЕЕ

От Дюка до Пушкина: город мастеров на ярмарке одесского Вышиванкового фестиваля (фоторепортаж) Здесь представлена практически вся Украина, и, кстати, не только: есть мастера со своими творениями и из других стран. Вышиванковый фестиваль-2021 радует ярмаркой, протянувшейся от Дюка до Пушкина, восхищает разнообразием представленных товаров (хотя как можно назвать столь обыденным словом все, что здесь можно увидеть?). ПОДРОБНЕЕ