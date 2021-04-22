«Велодорожный» план и «иной мир» под бульваром – самые интересные новости Одессы за 21 апреля

В среду, 21 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях.
Адаптивный карантин в связи с коронавирусом в Украине снова продлят. Этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании правительства.
В Одессе планируют проложить велодорожку из микрорайона Таирова в центр города.
В Одесском городском совете разрешили пляжному ночному клубу «Итака» в Аркадии сохранить скандальный настил.
Одесский бульвар Жванецкого часто называют верхним городом, улицу Приморскую – нижним. Между ними – склоны. По большому счету, их можно назвать неким параллельным миром. Здесь и в самом деле – совершенно иная реальность.
В Одесской области ремонтируют семикилометровый участок дороги, которая соединят город Раздельная с трассой регионального значения Р-33.
В средневековой Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском Одесской области обнаружили незаконную канализацию.
Фото Марии Котовой