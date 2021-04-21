В Одесской области стелют асфальт на “убитой” дороге в Раздельную (видео)

В Одесской области ремонтируют семикилометровый участок дороги, которая соединят город Раздельная с трассой регионального значения Р-33 (проходит через винницкую и Одесскую области, от Винницы до КПП “Кучурган” на границе с Молдовой).
“Начались работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на наиболее разрушенном участке дороги”, – сообщили с Службе автодорог в Одесской области. Работы выполняет компания “Березівкаагрошляхбуд”.
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