Клуб «Итака» в одесской Аркадии останется с настилом – горсовет разрешил

В Одесском городском совете разрешили пляжному ночному клубу «Итака» в Аркадии сохранить скандальный настил, который на прошедшей неделе начали демонстративно разбирать.

Об этом заявил депутат горсовета Богдан Гиганов на заседании комиссии по экологии.

По словам депутата, с «Итакой» возникла «особая ситуация»: арендуемой ночным клубом территории песчаного пляжа уже почти не осталось.

Как пояснил Гиганов, ранее на этом месте располагалась пристань для катеров и не было волнолома. С тех пор пляж «просто смыло», а размещенное на нем защищающее берег сооружение забросило волнами на территорию самого заведения. И из-за того, что клуб платит за аренду территории, которой по факту уже и нет, он и решил разместить настил.

При этом депутат выдвинул два условия, при которых настил можно оставить: если сваи достаточно надежны и безопасны для людей и если как минимум 10 метров территории у воды клуб оставит для свободного доступа людей к морю.

Как сообщалось ранее, в Одессе начался демонтаж деревянного настила на пляже около клуба «Итака» в Аркадии.

Ранее заместитель начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфенов сообщил, что настил установил арендатор пляжа – «Одиссей-2017». При этом, по словам чиновника, работы проводились без необходимых разрешительных документов.

Этой теме был посвящен и фоторепортаж «Одесской жизни».