В старинной Аккерманской крепости обнаружили незаконную канализацию (фото)

Ее провели от киоска, находящегося у крепостной стены, сообщил доктор исторических наук, депутат Одесского облсовета Андрей Красножон в Фейсбук.

“В ходе первого осмотра территории Аккерманской крепости, обнаружены вопиющие факты нарушения закона Украины об охране памятников, которые попадают под статью 298 УК ч. 3 (преднамеренное разрушение памятника археологии). В частности, на территории Гражданского двора от пристроенного к стене второй половины 15 века арендатором киоска, отведен самовольный сток канализационных вод в раскопанную им же сточную яму, без всяких, разумеется согласований (которые в этом случае и не были возможны, даже теоретически). Готовлю депутатский депутатский запрос в соответствующие органы”, – написал Красножон.

Ранее сообщалось, что в Аккерманской крепости создадут археологический музей.

Аккерманская крепость была построена в XV веке, когда город входил в состав Молдавского княжества.

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Фото: Андрей Красножон/Фейсбук