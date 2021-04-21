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В старинной Аккерманской крепости обнаружили незаконную канализацию (фото)

В старинной Аккерманской крепости обнаружили незаконную канализацию (фото)

В средневековой Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском Одесской области обнаружили незаконную канализацию. 

Ее провели от киоска, находящегося у крепостной стены, сообщил доктор исторических наук, депутат Одесского облсовета Андрей Красножон в Фейсбук.

“В ходе первого осмотра территории Аккерманской крепости, обнаружены вопиющие факты нарушения закона Украины об охране памятников, которые попадают под статью 298 УК ч. 3 (преднамеренное разрушение памятника археологии). В частности, на территории Гражданского двора от пристроенного к стене второй половины 15 века арендатором киоска, отведен самовольный сток канализационных вод в раскопанную им же сточную яму, без всяких, разумеется согласований (которые в этом случае и не были возможны, даже теоретически). Готовлю депутатский депутатский запрос в соответствующие органы”, – написал Красножон.

Ранее сообщалось, что в Аккерманской крепости создадут археологический музей.

Аккерманская крепость была построена в XV веке, когда город входил в состав Молдавского княжества.

Узнайте также, как одесские ученые раскрывали тайны средневекового Аккермана и античной Тиры.

Фото: Андрей Красножон/Фейсбук

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