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Жители пяти громад Одесской области назвали свою жизнь комфортной

Жители пяти громад Одесской области назвали свою жизнь комфортной

60% жителей Ананьевской, Вилковской, Килийской, Любашевской и Ренийской объединенных территориальных громад (ОТГ) считают свои громады комфортным местом жительства.

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Об этом стало известно в ходе исследования, проведенного проектом “Культурная демократия” в пяти громадах Одесской области.

Всего было опрошено 2930 жителей лично и онлайн. Жителям задали 20 вопросов, касающихся культуры, креативных индустрий и ресурсов громад.

Людям предложили назвать элементы культурного наследия, которые сохранились в их населенных пунктах; упомянуть об исторических, архитектурных и природных памятниках; назвать самобытные, исторические, культурные события, мастеров, коллективы, предпринимателей, работающих в сфере культуры, выделить из этого массива то, чем больше люди гордятся, а также назвать информационные ресурсы громад, определить уровень удовлетворения развитием культуры. Так, по результатам исследования в базу ресурсов внесено около 1600 объектов.

Показательно, что 70% опрошенных жителей области высказывают свое мнение в сети Интернет, а информацию о громадах люди получают чаще всего через социальные сети – 63%. СМИ читают меньше – 40%, мессенджеры – 32%, сайт громады – в среднем 24% опрошенных. 16% не пользуются Интернетом постоянно или совсем.

94% жителей считают важным развивать культурное и креативное предпринимательство в громадах, но только 11% готовы присоединиться к инициативным группам по развитию культуры и креативного предпринимательства в громаде.

Исследование проводилось при поддержке Украинского культурного фонда.

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Фото из открытых источников

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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