В Одессе испекут штоллен-рекордсмен (фото)

Об этом сообщает проект “Немецкая молодежь в Одесском регионе” на своей странице в Facebook.

Одесский штоллен может стать самым большим в Украине

Каким будет штоллен-гигант, пока неизвестно, но уже точно можно сказать, что это будет самый большой штоллен страны – проектом уже заинтересовалась Книга рекордов Украины.

Планируется, что выпечку представят 19 декабря на открытии Рождественской ярмарки при кирхе Святого Павла. Выпекать кондитерское изделие будут при участии большого числа “помощников”, среди которых департамент внутренней политики мэрии, Баварский культурный центр и частные предприниматели.

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Что такое штоллен?

Напомним, что штоллен является традиционным украшением Рождественского стола в Германии и Австрии, однако его любят есть не только немцы.

Штоллен имеет давнюю историю. В 1329 году он впервые упоминается как праздничный дар епископу. Тогда в его состав входили только мука, вода и овес, так как его ели во время поста. Для того, чтобы разрешить поварам добавлять в состав масло, в 1491 году главой католической церкви Иннокентием VIII пришлось издать “масляный декрет”. Однажды придворному пекарю пришла идея вместе с маслом добавить в штоллен измельченные орехи, цукаты и изюм. С тех пор штоллен приобрел нынешний всем известный вкус. Добавки могут быть любыми – главное, чтобы они нравились тем, кто собирается полакомиться этой выпечкой.

По какому рецепту штоллен будет выпечен в Одессе, пока остается секретом. Остается набраться терпения до начала долгожданные зимних празднеств в нашем городе.

Кстати, в 2019 году немецкие кондитеры испекли штоллен весом более четырех тонн.

Недавно мы рассказали о двух замечательных рецептах зимних чаев.

Фото департамента внутренней политики Одесского горсовета и организации “Немецкая молодежь в Одесском регионе”