Дистанционно или очно: как будут учиться с понедельника одесские школьники?

С понедельника, 15 ноября, учащиеся 1-4 классов школ Одессы будут учиться очно, а 5-11 классы – дистанционно.

Об этом предупреждает родителей школьников глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

В Одессе вакцинировались 97% педагогов

“По данным наших учебных заведений, в понедельник 1-4 классы учатся очно (за исключением тех, кто выбрал дистанционное и классов, закрытых на карантин), 5-11 – дистанционно”,

– написала она сегодня в Facebook.

Также Буйневич отмечает, что среди учебных заведений муниципальной собственности нет таких, где вакцинировано 100 процентов работников, за исключением учебно-воспитательного комплекса №310. По словам чиновницы, всего в Одессе вакцинировались уже 97% педагогов.

Украинский премьер настаивает на очном обучении

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму после отстранения невакцинированных сотрудников.

“Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, что позволяет считать, что 100% коллективов вакцинированы”,

– сказал премьер.

По его словам, правительство обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить все усилия, чтобы все учебные заведения перешли в очный режим работы.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как будут учиться школьники в Одессе после каникул.

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Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса»