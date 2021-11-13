Новости Одессы и Одесской области

В Одессе можно «вакцинироваться» прямо в баре на набережной Ланжерона (фото)

В Одессе можно «вакцинироваться» прямо в баре на набережной Ланжерона (фото)

В каких только удивительных местах не открываются в Одессе пункты вакцинации от коронавируса: в аэропорту, автобусе и трамвае. А теперь вот и в баре. Только вакцины там не совсем обычные.

Подписаться

Фотографию с выносным меню одного из баров на Ланжероне опубликовала на своей страничке Facebook одесситка Наталия.

На снимке видно, что названия напитков, которые предлагает бар своим посетителям, теперь дополнены словами, являющимися частями названий вакцин от COVID-19. Причем не всех подряд, а только одобренных Международной организацией здравоохранения.

В Одессе на побережье вакцинируют и, если что, ревакцинируют сразу же в каждом баре,

— написала Наталия в комментарии к своему снимку.

Радует, что работники бара не боятся ни вакцинации, ни самих вакцин. А наоборот, считают, что так смогут привлечь дополнительных клиентов.

Плохо в этом барном «пункте вакцинации» только одно – все «вакцины» тут платные. А потому призываем всех одесситов вакцинироваться в эти выходные совершенно бесплатно по следующим адресам:

В субботу, 13 ноября, и воскресенье, 14 ноября, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19 по адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»;
  • ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  • ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе хотят прививать от ковид в специальном автобусе.

А также о том, что в Одессе появится еще один пункт вакцинации — в трамвае.

Фото Nataliya Poly, карикатура Немецкой волны

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить