В Одессе можно «вакцинироваться» прямо в баре на набережной Ланжерона (фото)

В каких только удивительных местах не открываются в Одессе пункты вакцинации от коронавируса: в аэропорту, автобусе и трамвае. А теперь вот и в баре. Только вакцины там не совсем обычные.

Фотографию с выносным меню одного из баров на Ланжероне опубликовала на своей страничке Facebook одесситка Наталия.

На снимке видно, что названия напитков, которые предлагает бар своим посетителям, теперь дополнены словами, являющимися частями названий вакцин от COVID-19. Причем не всех подряд, а только одобренных Международной организацией здравоохранения.

В Одессе на побережье вакцинируют и, если что, ревакцинируют сразу же в каждом баре,

— написала Наталия в комментарии к своему снимку.

Радует, что работники бара не боятся ни вакцинации, ни самих вакцин. А наоборот, считают, что так смогут привлечь дополнительных клиентов.

Плохо в этом барном «пункте вакцинации» только одно – все «вакцины» тут платные. А потому призываем всех одесситов вакцинироваться в эти выходные совершенно бесплатно по следующим адресам:

В субботу, 13 ноября, и воскресенье, 14 ноября, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19 по адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе хотят прививать от ковид в специальном автобусе.

А также о том, что в Одессе появится еще один пункт вакцинации — в трамвае.

Фото Nataliya Poly, карикатура Немецкой волны