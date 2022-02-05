Вакцинация от ковид в Одессе: где можно сделать прививку 5 и 6 февраля

В Одессе продолжается кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Список пунктов, где можно сделать прививку в субботу и воскресенье, 5 и 6 февраля 2022 года, обнародовала пресс-служба горсовета.

Центры массовой вакцинации в Одессе – адреса

Напомним, в настоящее время вакцинация – лучшая защита от заболевания COVID-19 и тяжелого течения болезни.

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе работают ежедневно с 9:00 до 18:00 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 93а, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

Прививки делают вакцинами Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca или CoronaVac, двукратно с соответствующим интервалом для каждой вакцины. Если с момента получения второй дозы вакцины от COVID-19 прошло более шести месяцев, рекомендовано как можно скорее пройти бустерную вакцинацию, которая значительно повышает эффективность защиты от тяжелых форм болезни и госпитализации.

COVID-19 в Одессе: за сутки – более 2 тысяч заболевших

По данным горздрава Одессы, по состоянию на 4 февраля, COVID-19 заболели 2335 одесситов. В опорных стационарах города находится 481 пациент с COVID-19, из них 329 – в тяжелом состоянии, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также отмечается, что в эту волну COVID-19, связанную с циркуляцией штамма Омикрон, отмечается повышение заболеваемости среди детей.

Сейчас в Украине можно прививать от COVID-19 вакциной Pfizer всех детей, начиная с 12 лет. Родителям детей этого возраста рекомендовано позвонить педиатру, с которым заключена декларация, и записать ребенка на вакцинацию.

Напомним, 31 января в Украине вступил в силу приказ о расширении списка организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

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