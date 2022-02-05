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Коронавирус в Украине и Одесской области: ситуация на утро субботы 5 февраля

Коронавирус в Украине и Одесской области: ситуация на утро субботы 5 февраля

По состоянию на утро субботы, 5 февраля 2022 года, в Украине сохраняются стабильно высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности от COVID-19. При этом Одесская область – в числе «ковидных» лидеров.

Коронавирус в Одесской области 5 февраля

Рецепты

Согласно официальным данным, предоставленным Министерством охраны здоровья Украины, за минувшие сутки, 4 февраля, в Одесской области выявили 3874 новых случая заражения коронавирусом (сутками ранее их было 4136). Общее число зараженных COVID-19 в регионе увеличилось до 277 769 человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в Одесской области скончались 10 больных, что всего на одного человека больше по сравнению со вчерашним днем. А в целом с начала пандемии от COVID-19 на Одесчине умерли 5767 больных.

При этом с коронавирусной болезнью успешно справились всего 149 человек за сутки, а это крайне низкий показатель по сравнению с количеством заразившихся. Всего с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 233 516 жителей Одесской области. Продолжают болеть 38 486 человек.

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Коронавирус в Украине 5 февраля

По данным Минздрава, за сутки, 4 февраля, в Украине выявили 452 533 новых подтвержденных случая COVID-19 (днем ранее – 43 778), а это крайне высокий показатель: с начала пандемии столько случаев на утро выходного дня еще не наблюдалось. Всего на сегодняшний день в стране коронавирусом заразились 4 256 208 наших сограждан.

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Значительно выросло и число умерших – 185 за сутки тогда как днем ранее их регистрировалось 174.

Выздоровели 9628 больных (всего таковых 3 669 979). Еще болеют 485 061 человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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