В Украине хотят усилить ограничения в “желтой” зоне карантина

Минздрав Украины планирует усилить постановление об адаптивном карантине, в частности, в “желтой” зоне необходимо будет иметь сертификат о полном курсе вакцинации.
Об этом заявил накануне на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
“В настоящее время Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в“желтом” уровне эпидемической опасности для работы в карантиных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей”,
– сказал министр.
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В настоящее время такие правила действуют в областях “красной” зоны. Так, в кафе, рестораны, магазины, где продают не вещи первой необходимости, пускают только по СOVID-сертикатам либо негативным результатам ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус.
Когда это правило начнет действовать и в “желтой” зоне, пока неизвестно.
Отметим, что по состоянию на 18 ноября 2021 года, в Украине в “красной” зоне находятся 19 регионов, в том числе и Одесская область. А с сегодняшнего дня “красной” стала Винницкая область.
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В этих регионах могут работать только те заведения питания, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы и т.д., где весь персонал вакцинирован против коронавируса или имеется справка о выздоровлении от COVID-19, или же отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа. Посещать такие места также могут только “ковид-безопасные” граждане.
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Фото Одесского центра контроля болезней