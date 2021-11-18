Коронавирус 18 ноября: В Одесской обл 1055 новых случаев, умерли 54 больных.

По состоянию на утро четверга, 18 ноября 2021 года, в Одесской области, как и по всей Украине, удерживаются высокие заболеваемость и смертность от COVID-19. На текущий день коронавирусом болеют полмиллиона украинцев.
Коронавирус в Одесской области 18 ноября
По информации Министерства охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области выявили 1055 новых случаев ковид против 1504 днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 221 260 случаев заболевания.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 54 человека (59 сутками ранее). Всего с начала пандемии в области умерли 4 834 больных.
Выздоровели за сутки 1 278 человека (днем ранее – 1 167). Всего, по официальным данным, с болезнью в Одесской области справились 167 412 человека.
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Коронавирус в Украине 18 ноября
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине отмечено 20 591 новый подтвержденный случай коронавируса против 18 668 днем ранее.
Общее число случаев ковид в Украине достигло 3 284 008.
За сутки умерли 752 больных (всего с начала пандемии – 79 506). Выздоровели 19 633 человек (всего 2 704 217).
Продолжают болеть 500 285 украинцев.
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Где сдалать прививку от ковид
Вакцинация на данный момент — самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.
Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:
с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.
Напомним, на утро среды, 17 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1504 случаев заражения коронавирусом, 59 больных умерли.
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