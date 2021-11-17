Два года с ковидом: вирус отступает?

Два года назад, 17 ноября, мир впервые узнал о новом виде коронавируса, получившем название SARS-CoV-2. Никто, пожалуй, тогда не думал, что пандемия охватит весь мир и задержится так надолго.

Сегодня Украина переживает уже третью волну коронавируса, вызванную штаммом «Дельта». Рассказы о переполненных больницах, очередях в реанимацию, нехватке медицинского кислорода стали страшной обыденностью. Но человечество не только привыкло жить с коронавирусом, но и упорно учится сражаться с недугом. И впервые за последние три месяца в Украине количество излечившихся больных превысило число пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19. Страна, считают эксперты, проходит пик заболеваемости коронавирусом.

На пике ковида — как долго задержимся?

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Одессе и области, по информации облздрава, постепенно стабилизируется. В больницах освобождаются койки. И медики выражают осторожную надежду, что на следующей неделе показатели заболеваемости будут значительно ниже.

То, что страна вышла на пик эпидемии коронавируса, после которого заболеваемость может постепенно снижаться, утверждают и в Минздраве. Однако угроза все еще остается.

А прекращение роста эпидемических показателей, по мнению некоторых экспертов, может объясняться, в частности, тем, что медицинская система просто не справляется с наплывом больных. И вполне вероятно, что сейчас растет количество смертей от коронавируса, которые случаются вне больниц.

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О новогодних поблажках

К Новому году волна COVID-19 вряд ли спадет совсем, считают специалисты. Декабря едва ли хватит, чтобы эпидемическая ситуация полностью нормализовалась. Возможно, с помощью локдаунов положение можно будет несколько улучшить. А перед Новым годом власти, может быть, введут карантинные послабления — чтобы люди готовились к праздникам в более-менее психологически спокойной обстановке.

И хорошо, что появилась мотивация для вакцинированных — они могут посещать общественные места, торговые центры, кафе.

Где находятся пункты вакцинации

В общем, всем хочется спокойно встречать Новый год. Поэтому прививочная кампания набирает обороты. Для этого в Одессе пункты вакцинации открывают сегодня в самых неожиданных местах.

На Старосенной площади, к примеру, появился прививочный трамвай «Одиссей». Вакцинироваться можно прямо в вагоне: ежедневно, с 9.00 до 17.00. А на поселке Котовского курсирует специальный прививочный автобус.

Можно вакцинироваться и на железнодорожном вокзале, и в аэропорту «Одесса», и на Главпочтамте на улице Садовой.

А в области пенсионерам предлагают привиться от ковида прямо в отделениях «Укрпочты».

Прививку теперь можно сделать на территории Архангело-Михайловского женского монастыря. Медицинский кабинет открылся в отделении иконописи Одесской духовной семинарии. На днях пункт вакцинации должен развернуться в лютеранском соборе Святого Павла (кирхе) на Новосельского.

Подобные вакцинальные пункты, заверяют в облздраве, будут постепенно появляться в одесских храмах разных конфессий.

Тысяча за прививку

Президент Зеленский пообещал, что все украинцы, вакцинированные от коронавируса двумя дозами, смогут получить 1000 гривень. Деньги целевые — для посещения культурного мероприятия, занятий спортом или путешествия. Получить «ковидную тысячу» можно будет через приложение «Дія». Эта бонусная программа будет запущена 19 декабря. Также получить деньги смогут и те, у кого нет приложения «Дія».

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