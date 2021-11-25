Вакцинальная тысяча: 5 вопросов о денежной премии за прививку

Вопрос ПЕРВЫЙ. Кому будут давать выплату?

Президент пообещал, что те, кто вакцинируются от коронавируса, получат от государства по одной тысяче гривен. Деньги должны выдавать через приложение «Дія» — на виртуальные платежные карты.

Советник президента Олег Устенко позже заявил, что на выплату смогут рассчитывать только те, кто будет вакцинирован после начала программы, то есть в декабре и позже. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что тысячу получат «все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации до 19 декабря и после».

Главное условие — полный курс вакцинации: то есть выплаты будут начисляться после получения второй, а не первой дозы вакцины от коронавируса (за исключением вакцины Johnson&Johnson — достаточно одной прививки).