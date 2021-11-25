Вакцинальная тысяча: 5 вопросов о денежной премии за прививку
По темпам вакцинации Украина по-прежнему плетется в хвосте. Кнут для прививок не помогает, пора пробовать пряник, решил Владимир Зеленский и пообещал, что вакцинированные граждане получат от государства по тысяче гривен. Правда, потратить деньги можно будет на определенные цели. Да и вообще, вопросов об этой выплате пока много. «Одесская жизнь» искала ответы на главные из них.
Вопрос ПЕРВЫЙ. Кому будут давать выплату?
Президент пообещал, что те, кто вакцинируются от коронавируса, получат от государства по одной тысяче гривен. Деньги должны выдавать через приложение «Дія» — на виртуальные платежные карты.
Советник президента Олег Устенко позже заявил, что на выплату смогут рассчитывать только те, кто будет вакцинирован после начала программы, то есть в декабре и позже. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что тысячу получат «все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации до 19 декабря и после».
Главное условие — полный курс вакцинации: то есть выплаты будут начисляться после получения второй, а не первой дозы вакцины от коронавируса (за исключением вакцины Johnson&Johnson — достаточно одной прививки).
Вопрос ВТОРОЙ. Что делать, если нет приложения «Дія»?
Для пенсионеров и для тех, у кого нет смартфона или не установлено приложение «Дія», обещают создать альтернативную возможность получить деньги за вакцинацию.
Однако в офисе президента уточнили, что речь не идет о выдаче наличных денег — это своеобразный депозит, сертификат или цифровой ваучер, за счет которых можно оплатить определенные услуги. Таким образом, власть намерена убить двух зайцев — простимулировать граждан к вакцинации и поддержать бизнес, у которого это население будет приобретать услуги.
Вопрос ТРЕТИЙ. На что можно потратить премию за вакцинацию?
— Это не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты, — отметил спикер Зеленского Сергей Никифоров.
Тысячу за вакцинацию можно потратить только на определенный перечень услуг. Он сформирован таким образом, чтобы поддержать отрасли, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений, — это культура, путешествия и спорт:
- путешествия в пределах Украины (Зеленский упомянул о «транспортном секторе» и билетах на внутренние железнодорожные и авиаперевозки);
- билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или на массовые мероприятия;
- услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т.д.
Вопрос ЧЕТВЕРТЫЙ. Когда начнутся выплаты?
Точная дата пока неизвестна, ориентировочно — программа начнет действовать с 19 декабря 2021 года. Однако начало выплат невозможно без внесения изменений в государственный бюджет. Потому Кабмин сначала должен подать соответствующую инициативу в парламент, где ее должны утвердить депутаты.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что выплаты одной тысячи гривен для вакцинированных будут производить «из фонда поддержки пострадавшего от ковида предпринимательства».Главное условие — полный курс вакцинации: то есть выплаты будут начисляться после получения второй, а не первой дозы вакцины от коронавируса (за исключением вакцины Johnson&Johnson — достаточно одной прививки).
Вопрос ПЯТЫЙ. Повлияет ли эта тысяча на субсидии?
Программа будет действовать в этом году и до конца следующего года. Три миллиарда гривен направят на программу в этом году и еще три миллиарда — в начале следующего года с дальнейшим расширением финансирования. При этом, сообщалось, что средства должны быть использованы гражданами в течение четырех месяцев.
— Никаких налогов на «вакцинальную тысячу» начисляться не будет. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидий людьми, — заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Альтернативный вариант: что предлагают люди?
Еще никто не получил ни копейки из заявленной тысячи, но пользователи соцсетей уже успели разочароваться, что деньги не удастся потратить на долги за коммуналку или подарки к Новому году. При этом в стране есть населенные пункты, где нет театров и музеев, и далеко не всем нужны билеты на поезд. Потому люди дали властям дельные советы о том, куда лучше направить эти деньги:
- привлечь к программе сети аптек, в которых за «Вовину тысячу» можно было бы приобрести жаропонижающие медикаменты;
- договориться с популярными сервисами такси, чтобы трансформировать «президентскую тысячу» в реальные поездки;
- потратить эти средства на образование — курсы иностранных языков, программирования или любые другие;
- предусмотреть возможность отдать тысячу (всю или часть) на благотворительность.