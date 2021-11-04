Новости Одессы и Одесской области

Уже миллион прививок от коронавируса сделали в Одесской области

Уже миллион прививок от коронавируса сделали в Одесской области

Более миллиона доз прививок сделали по состоянию на 4 ноября в Одесской области.

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Новость о знаковом числе поставленных вакцин сообщил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков.

При этом, по информации вице-губернатора, область находится на предпоследнем месте в Украине по числу привитых на 100 тыс населения.

Как сообщили  в министерстве здравоохранения, уже вчера вечером в Одесском регионе было сделано 1 млн 1 тыс. 25 прививок. Две дозы получили (полностью вакцинировались) 419 тыс. 359 человек. Это 17,78%  от общего числа жителей области.

По информации Национальной службы здоровья Украины отмечают, в Одесской области вакцинируют  вот ковида в 54 медучреждениях. Каждое из них получает за каждого вакцинированного выплату:

  • 25 грн — за первую дозу вакцины,
  • 60 грн — за вторую. Данные о вакцинации медики вносят в электронную систему охраны здоровья, и на их основании НСЗУ выплачивает деньги.

Таким способом областные медучреждения уже получили 116 млн. грн от Национальной службы здоровья.

Где в Одессе сделать прививку от ковид

В Одессе продолжается вакцинация против коронавируса. Прививку можно получить ежедневно в центрах массовой вакцинации, а также в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) — то есть в поликлиниках.

А 20 октября ежедневно с 9.00 до 18.00 вакцинацию от коронавируса в Одессе проводят в местах массового пребывания граждан по таким адресам:

  • ТЦ Fontan Sky, переулок Семафорный, 4;
  • ТЦ DEPOt, улица Семена Палия, 125б;
  • ТРЦ City Center «Котовский», улица Давида Ойстраха, 32;
  • ТРЦ City Center, проспект Небесной Сотни, 2;
  • издательство «Черноморье», площадь Деревянко, 1;
  • международный аэропорт «Одесса», улица Центральный аэропорт, 2.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе обустроят вакцинальный пункт в трамвае «Одиссей» и запустят вакцинальный автобус.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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