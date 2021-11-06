В Одессе открыли еще один центр вакцинации – на поселке Котовского

В Суворовском районе Одессы создан новый центр массовой вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, в связи тем, что желающих сделать прививку от коронавируса достаточно много, на этих выходных будет работать дополнительный центр массовой вакцинации – в гипермаркете «Эпицентр» по адресу: ул. Паустовского, 14.

Где сделать прививку от коронавируса в Одессе

В субботу, 6 ноября, и воскресенье, 7 ноября, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в одном здании с поликлиникой №20);

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, поликлиника ГКБ №1;

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

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Напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни и ее тяжелых форм.

Сколько случаев COVID-19 в Одессе

Как информирует горздрав, за последние сутки в Одессе зарегистрировали 787 новых случаев COVID-19. В опорных стационарах города находятся 950 пациентов с COVID-19, из них 736 – в тяжелом состоянии, 51 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщала “Одесская жизнь”, обстановка с коронавирусом в Одессе и Одесской области остается весьма напряженной: по данным Минздрава, на утро субботы, 6 ноября, в Одесской области официально выявили 2 177 новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее их регистрировалось 1 648. Умерли 24 больных.

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