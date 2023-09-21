Одесситов услышали? В мэрии выделят более 100 миллионов на закупку беспилотников

Городские власти планируют закупить беспилотные летальные аппараты и моноочки на 102 млн грн.

Такое решение принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета горсовета.

Деньги планируют выделить за счет перераспределения средств из других городских программ.

В результате общая сумма помощи для защитников составит более 1 миллиарда 71,4 миллиона гривен, включая помощь, которую город уже предоставил спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в размере 5,5 миллиона гривен.

Как сообщили в мэрии, деньги поступят уже в этом месяце.

Напомним, уже третий неделю подряд неравнодушные одесситы выходят на мирные протесты у стен городского совета и направят средства на помощь армии.

Одесситы призывают остановить реконструкцию Киевского райсуда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен, требуя вместо помпезных проектов направить средства на оборону и ВСУ.

Также волонтеры подготовили открытое обращение к властям страны. Они требуют изменить бюджет этого и следующего года, чтобы перенаправить деньги на оборону.

Директор одесского БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова заявила, что будет пикетировать мэрию каждый день, пока требования волонтеров и общественников не будут выполнены.