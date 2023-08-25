Тендер на реконструкцию суда в Одессе за огромные деньги не хотят отменять: подробности

Скандал вокруг тендера на 106 миллионов гривен, которые должны быть выделены на реконструкцию Киевского райсуда Одессы, никак не утихнет. Бюджетная комиссия тендер не отменила. Вся надежда была на депутатов городского совета.

Сегодня, 25 августа, состоялось заседание бюджетной комиссии Одесского горсовета. Среди рассмотренных вопросов было выделение средств в сумме 106 млн грн на реконструкцию Киевского районного суда Одессы. К зданию суда должны быть пристроены помещения. Каждый квадратный метр этой пристройки обойдется в 1700 долларов США, сообщает «Думская».

Бюджетная комиссия не смогла упразднить финансирование ремонтных работ здания. За отмену финансирования проголосовали трое членов комиссии (двое от «ЕС» и один от «Слуга народа»), а еще двое воздержались (от партии «Доверяй делам»).

Но отменить такие дорогостоящие работы во время войны могли депутаты Одесского горсовета. Однако на сессии, которая началась после заседания бюджетной комиссии, депутаты провалили голосование.

Сразу несколько депутатских фракций подготовили обращение к мэру с требованием не допустить таких расходов из бюджета на работы по реконструкции здания, которые нецелесообразно тратить во время войны в стране.

Напомним, что одесская волонтер Екатерина Ножевникова обещала ежедневно ходить на одиночный пикет, если данный тендер местные власти не отменят. Ведь сейчас все должны работать на победу, а не объявлять тендеры на ремонт дорог, стадионов и закупку лампочек на миллионы гривен.

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