Приморский суд сегодня начнет рассматривать новое “дело Труханова” – о достоверности деклараций мэра

В Приморском райсуде Одессы сегодня в 16:30 состоится подготовительное заседание по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова во внесении заведомо ложных сведений в декларацию об имуществе и доходах.
Напомним, мэра подозревают во внесении ложной информации об имуществе в декларацию за 2015 и 2016 годы. Данные за эти годы «расходятся» с информацией следователей на 32 млн. грн. и 18 млн. грн. соответственно.
Как сообщает Центр противодействия коррупции, установлено, что в декларации за эти годы не внесены объекты собственности гражданской жены мэра — квартира в Одессе площадью в 234,5 кв. м, дача, эллинг и др., а также два дорогих автомобиля марок Toyota и Mercedes, доли в четырех компаниях и собственно доходы бывшей жены.
По данным следователей, «Труханов находился в официальном браке с Татьяной Колтуновой с 1985 по 1997 год. Однако в 2015-2016 они имели общий быт и взаимные права и обязанности».
Детективы Национального антикоррупционного бюро 11 марта сообщили мэру о подозрении. В случае доказательства вины ему может грозить наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, добавляют в ЦПК.
Напомним, 9 июля Малиновский районный суд Одессы оправдал Геннадия Труханова и других обвиняемых по делу о завладении средствами горбюджета при покупке здания завода «Краян» под размещение «новой мэрии». Там сторона обвинения требовала для городского головы тюремного заключения на срок 12 лет.
Фото из архива “ОЖ”
Выскажите ваше мнение. Это важно.