Приморский суд сегодня начнет рассматривать новое “дело Труханова” – о достоверности деклараций мэра

В Приморском райсуде Одессы сегодня в 16:30 состоится подготовительное заседание по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова во внесении заведомо ложных сведений в декларацию об имуществе и доходах.

Напомним, мэра подозревают во внесении ложной информации об имуществе в декларацию за 2015 и 2016 годы. Данные за эти годы «расходятся» с информацией следователей на 32 млн. грн. и 18 млн. грн. соответственно.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, установлено, что в декларации за эти годы не внесены объекты собственности гражданской жены мэра — квартира в Одессе площадью в 234,5 кв. м, дача, эллинг и др., а также два дорогих автомобиля марок Toyota и Mercedes, доли в четырех компаниях и собственно доходы бывшей жены.

По данным следователей, «Труханов находился в официальном браке с Татьяной Колтуновой с 1985 по 1997 год. Однако в 2015-2016 они имели общий быт и взаимные права и обязанности».

Детективы Национального антикоррупционного бюро 11 марта сообщили мэру о подозрении. В случае доказательства вины ему может грозить наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, добавляют в ЦПК.

Напомним, 9 июля Малиновский районный суд Одессы оправдал Геннадия Труханова и других обвиняемых по делу о завладении средствами горбюджета при покупке здания завода «Краян» под размещение «новой мэрии». Там сторона обвинения требовала для городского головы тюремного заключения на срок 12 лет.

Фото из архива “ОЖ”