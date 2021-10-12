Мэр Одессы должен найти 30 миллионов за пять дней

Мэр Одессы Геннадий Труханов, подозреваемый в махинациях с землями громады, имеет 5 дней для того, чтобы найти сумму залога в 30 миллионов гривен. Иначе его ждет заключение под стражу.

Вчера Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для главы Одесского горисполкома Геннадия Труханова.

У Труханова есть всего пять дней, чтобы избежать тюрьмы

Судья назначила мэру Одессы залог в 30 млн. грн и дала пять дней на его внесение. Сам городской голова заявил, что у него нет таких денег, и он подаст апелляцию.

Напомним, что сторона обвинения в лице НАБУ и САП требовали установить сумму залога в четыре раза больше назначенной – 120 млн. грн.

Муниципальных чиновников и ряд других лиц обвиняют в махинациях с землями Одесской территориальной громады, которые нанесли ущерб в сотни миллионов гривен.

Орган досудебного расследования заявил, что на данный момент под подозрением находятся 16 человек, а вероятный ущерб составляет 689 млн грн.

Прокуратура не в первый раз выдвигает обвинения против руководителя Одессы. Ранее его обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл — суд снял с мэра Одессы все обвинения.

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