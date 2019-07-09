Суд оправдал Труханова. Пострадала пожилая одесситка

В Одессе завершился самый громкий процесс последних лет: с мэра города Геннадия Труханова сняты все обвинения касательно незаконной покупки здания бывшего завода «Краян».

Напомним, что именно в нем мэрия разместила Центр интегрированных услуг.

Пикетировать суд приехал экс-губернатор Саакашвили со своими сторонниками. Они попытались устроить беспорядки: во время столкновений пожилой одесситке сломали руку. В данный момент женщина госпитализирована в Еврейскую больницу.

Фото: Odessa Online