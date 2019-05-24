Одесскую Европу отремонтируют

Сегодня начат текущий ремонт архитектурно-скульптурной композиции «Похищение Европы» на 9-й ст. Б. Фонтана.

Первым делом специалисты очистят стены, столбы и сам памятник от отшелушившегося покрытия.

– Во время проведения работ будет обновлено покрытие всех стен, колон и прочих частей композиции, а также восстановлена вся штукатурка. А потом проведем покраску и антивандальное покрытие, — рассказал начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Павел Остапенко.

Он также уточнил, что ремонт будет длиться всего около недели. Стоимость ремонта составляет около 200 тыс. гривен.

Будет также приведена в надлежащий вид зелёная зона и проведено освещение.

Данная композиция повествует о древнегреческом мифе: Зевс, превратившись в быка, крадет дочь финикийского царя — Европу.

Этот памятник был создан в 1994 году. В последний раз специалисты обновляли его в 2015 году.

Напомним, недавно стартовала реконструкция памятника Атаману Головатому.