В Одессе помыли головы Дюку, Пушкину и Екатерине (фото)

В центре города коммунальщики устроили генеральную уборку: помыли памятники и тротуары.

Об этом сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства одесского муниципалитета.

Среди вымытых и отчищенных памятников оказались и памятники герцогу Дюку де Ришилье, поэту Александру Пушкину, Основателям Одессы (императрице Екатерине ІІ).

Кроме памятников сотрудники и техника коммунальных предприятий «Городские дороги», «Сервисный центр», ЖКС «Порто-Франковский» убрали тротуары и улицы в зоне пешеходного центра Одессы.

При этом использовались специальные дезинфицирующие и моющие средства.

Коммунальщика также сообщили, что обычную уборку улиц в исторической центральной части города они проводят каждый день, потому что на улицах быстро появляется пыль.

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Фото пресс-служба департамента городского хозяйства