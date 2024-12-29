В предновогоднюю ночь над Одессой взойдет Черная Луна – что это

Как пишет портал Earthsky, этот феномен смогут наблюдать также в Африке и Азии 31 декабря, а днем ранее жители стран Америки смогут видеть спутник Земли в 16:26 по центральноевропейскому времени (22:26 по Гринвичу).

По данным специалистов, 31 декабря Луна окажется на ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, повернувшись к Земле темной стороной, что сделает ее невидимой.

Что такое Черная Луна

Феномен Черной луны имеет другое название, известное как «Голубая Луна». Это происходит тогда, когда мы имеем два полнолуния в одном календарном месяце. Именно второй из них станет Голубым, а через несколько лет за ним закрепилось известное название Black Moon (Черная Луна).

Специалисты напоминают, что существует два определения «Черной Луны». Это либо второе новолуние в календарном месяце, либо третье новолуние в сезоне с четырьмя новолуниями. Черная луна, когда в одном календарном месяце наблюдается два новолуния, встречается наиболее часто – примерно раз в 29 месяцев. Сезонная же Черная Луна бывает примерно раз в 33 месяца.

Черная Луна – прекрасное время для наблюдения за звездами, потому что без Луны на небе ночь темнее, и в это время можно увидеть больше звезд и планет.

В древних культурах этот период считали временем для очищения и обновления.

Последняя сезонная Черная луна наблюдалась в мае 2023 года, следующая же ожидается в августе 2025 года.

Напомним, 16 ноября одесситы могли полюбоваться уникальным природным явлением – Суперлунием, известном как «Бобровая Луна».

Также мы рассказывали, что означает День зимнего солнцестояния.