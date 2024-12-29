В предновогоднюю ночь над Одессой взойдет Черная Луна – что это

В последние дни перед наступающим 2025 годом, в ночь на 30 и 31 декабря, многие жители Земли смогут наблюдать уникальное природное явление – Черную Луну. Так называют два новолуния, которые появляются в одном календарном месяце.
Как пишет портал Earthsky, этот феномен смогут наблюдать также в Африке и Азии 31 декабря, а днем ранее жители стран Америки смогут видеть спутник Земли в 16:26 по центральноевропейскому времени (22:26 по Гринвичу).
По данным специалистов, 31 декабря Луна окажется на ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, повернувшись к Земле темной стороной, что сделает ее невидимой.
Что такое Черная Луна
Феномен Черной луны имеет другое название, известное как «Голубая Луна». Это происходит тогда, когда мы имеем два полнолуния в одном календарном месяце. Именно второй из них станет Голубым, а через несколько лет за ним закрепилось известное название Black Moon (Черная Луна).
Специалисты напоминают, что существует два определения «Черной Луны». Это либо второе новолуние в календарном месяце, либо третье новолуние в сезоне с четырьмя новолуниями. Черная луна, когда в одном календарном месяце наблюдается два новолуния, встречается наиболее часто – примерно раз в 29 месяцев. Сезонная же Черная Луна бывает примерно раз в 33 месяца.
Черная Луна – прекрасное время для наблюдения за звездами, потому что без Луны на небе ночь темнее, и в это время можно увидеть больше звезд и планет.
В древних культурах этот период считали временем для очищения и обновления.
Последняя сезонная Черная луна наблюдалась в мае 2023 года, следующая же ожидается в августе 2025 года.
Напомним, 16 ноября одесситы могли полюбоваться уникальным природным явлением – Суперлунием, известном как «Бобровая Луна».
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