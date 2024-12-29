У передноворічну ніч над Одесою зійде Чорний Місяць – що це

Як пише портал Earthsky, цей феномен зможуть спостерігати також в Африці та Азії 31 грудня, а на день раніше жителі країн Америки зможуть бачити супутник Землі о 16:26 за центральноєвропейським часом (22:26 за Грінвічем).

За даними фахівців, 31 грудня Місяць опиниться на найближчій до Сонця точці своєї орбіти, повернувшись до Землі темною стороною, що зробить її невидимою.

Що таке Чорний Місяць

Феномен Чорного місяця має іншу назву, відому як Блакитний Місяць. Це відбувається тоді, коли ми маємо два повні місяці в одному календарному місяці. Саме другий з них стане Блакитним, а за кілька років за ним закріпилася відома назва Black Moon (Чорний Місяць).

Фахівці нагадують, що є два визначення «Чорного Місяця». Це або другий молодик у календарному місяці, або третій молодик у сезоні з чотирма молодиками. Чорний місяць, коли в одному календарному місяці спостерігається два молодики, зустрічається найчастіше – приблизно раз на 29 місяців. Сезонний же Чорний Місяць буває приблизно раз на 33 місяці.

Чорний Місяць – чудовий час для спостереження за зірками, тому що без Місяця на небі ніч темніша, і в цей час можна побачити більше зірок та планет.

У стародавніх культурах цей період вважали часом для очищення та оновлення.

Останній сезонний Чорний місяць спостерігався у травні 2023 року, наступний же очікується в серпні 2025 року.

Нагадаємо, 16 листопада одесити могли помилуватися унікальним природним явищем – Супермісяцем, відомим як «Бобровий Місяць».

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