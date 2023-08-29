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Одесситы смогут в августовском небе увидеть «Голубую Луну»

Одесситы смогут в августовском небе увидеть «Голубую Луну»

В последнюю августовскую ночь одесситы смогут увидеть в небе суперлуна под названием «Голубая. Это будет самая яркая и самая полная луна в 2023 году. Она будет на 7% больше, чем обычная луна.

Об этом сообщает Space.

Чтобы увидеть «Голубую Луну», нужно сразу после заката смотреть на восход.

«Голубая Луна» является относительно редким астрономическим явлением и такую ​​полнолуние называют именно так, когда она является третьей полной луной в сезоне, где есть четыре таких же события вместо трех.

Кроме того, это будет суперлуние, то есть небесное тело будет находиться максимально близко к Земле.

Вместе с тем в ту ночь можно будет наблюдать за появлением визуально рядом с Луной очень яркого Сатурна.

Последняя «Голубая Луна» взошла в августе 2021 года. А следующая, как ожидается, взойдёт в августе 2024 года.

На самом деле Луна не приобретает голубой оттенок. Хотя такое тоже бывает, но очень редко. Это явление связано с отраженным светом, проходящим через атмосферу Земли.

Считается, что термин «Голубая Луна» происходит из известной идиомы в английском языке «Once in a Blue Moon» (если переводить дословно — «Однажды при «Голубой Луне»). Это выражение используют, когда хотят сказать о событии, которое случается либо очень редко, либо вообще никогда.

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