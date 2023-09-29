В порту Рени обнаружили контейнер с нелегальными сигаретами: откуда “товар”

В Одесской области ликвидировали канал контрабандного перемещения контрафактных сигарет. Контрабандную продукцию на 74 миллиона грн. изъяли.
Об этом сообщили в Одесской Областной прокуратуре.
Информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий «контрабандным» путем без акцизных марок была получена в ходе досудебного расследования.
В Ренийский морской торговый порт из Объединенных Арабских Эмиратов на судне прибыл контейнер с сигаретами. Документы на растаможку этого подакцизного товара в таможенные органы не подавались.
В контейнере были обнаружены и изъяты 915 тысяч пачек сигарет марки «ALLSTARS» без марок акцизного налога. Примерная стоимость сигарет достигает почти 74 млн гривен.
Решается вопрос об аресте изъятого имущества.
В настоящее время устанавливают всех причастных к незаконной сделке.
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