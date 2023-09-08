Новости Одессы и Одесской области

Нелегальные сигареты на прилавках в Одессе, – эксминистр

Нелегальные сигареты на прилавках в Одессе, – эксминистр

Серые схемы уклонения от налогообложения и продажи нелегальных табачных изделий процветают в Украине. В частности, в магазинах Одессы рекламируют нелегальные сигареты.

Об этом в Facebook сообщил эксвицеппремьер-министр Украины, вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

«Новый глава Минобороны Умеров заявляет, что для текущего финансирования армии не хватает 250 млрд гривен! Пенсии в Украине были в последний раз повышены в марте этого года и больше никаких повышений в этом году не предусмотрено. А около 80% пенсионеров получает пенсию ниже фактического прожиточного минимума (7200-7500 гривен).

Средств нет, говорят нам. ТАК ЕСТЬ ОНИ! Обратите внимание на фото! Видите цену пачки сигарет в продаже за 47 гривен.

Спросите, а в чем фокус? А фокус в том, что по подсчетам ассоциации «Укртютюн» на каждую пачку из 20 сигарет налоговые уплаты должны составлять около 58-60 гривен!

Это:

  • минимальное акцизное обязательство = 41,9 грн.
  • НДС 20% = 13,3 грн.
  • акцизный налог с розничных продаж 5% = 3,8 гривен», — пояснил он.

По его словам, это означает, что пачка сигарет стоит меньше, чем уплаченные за нее налоги (58-60) грн.

«А что это значит? Что в Украине и дальше процветают серые схемы уклонения от налогообложения и продажи «контрабаса». Табачные изделия могут стать существенным источником пополнения государственного бюджета и финансирования как ВСУ, так и социальных программ.

Вот и вопросы:

  • у кого в карманах оседают эти средства?
  • сколько еще раз нужно поменять руководство налоговой, таможни, бюро экономической безопасности (БЭБ), чтобы побороть это зло?
  • сколько еще парламентских комиссий нужно создать, чтобы и в Верховной Раде увидели эту проблему?» — подытожил Розенко, добавив, что фото ему прислали знакомые из Одессы.

Источник: Цензор.НЕТ

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