Курить становится дорого: как меняются цены на сигареты в Украине

В Украине за прошедшие шесть месяцев значительно поднялись цены на сигареты. В среднем текущая стоимость увеличилась на 7 гривен, но, по мнению экспертов, это еще не предел. «Одесская жизнь» узнавала, сколько сейчас стоят сигареты и что будет с ценами дальше.

Сколько стоят сейчас сигареты?

Согласно статистике средних потребительских цен в Украине, по состоянию на июль 2023 года сигареты разного класса стоят:

с фильтром отечественных марок – 71,42 грн;

с фильтром медиум класса – 76,06 грн;

с фильтром премиум класса – 90,06 грн.

Между тем, в декабре 2022 года цены на эти же категории были такими:

с фильтром отечественных марок – 64,04 грн;

с фильтром медиум класса – 69,90 грн;

с фильтром премиум класса – 82,61 грн.

Таким образом, за полгода сигареты стали дороже по меньшей мере на 7,38 грн, а по большей – на 7,45 грн.

Цены на сигареты: чего ждать?

Стоит отметить, что уже несколько лет в Украине наблюдается тенденция к постепенному повышению акцизного сбора на табачные изделия.

Ежегодно стоимость акциза увеличивается на 20%, и такая динамика будет продолжаться до 2025 года. Основной целью такого решения было достижение европейских стандартов по налогообложению табачных изделий.

Как прогнозирует финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий, планируется, что к 2025 году акцизный сбор достигнет уровня 90 евро за тысячу штук. Это автоматически приведет к росту розничных цен на сигареты. Так, стоимость пачки самых дешевых сигарет может превысить 100 грн.

По словам эксперта, это вызвано желанием правительства регулировать потребление табачных изделий, снизить их популярность среди населения и получить дополнительные поступления в бюджет.

Вместе с тем, не исключено, что повышение цен может привести к росту контрабанды табачной продукции: ведь когда легальные сигареты становятся слишком дорогими для большинства потребителей, они могут обращаться к нелегальным источникам для покупки более дешевых альтернатив. А это может не только привести к потерям государственных доходов от акцизного сбора, но и создаст неконтролируемую среду, где качество и безопасность табачной продукции может быть под вопросом.

Не стоит забывать и о недовольстве среди граждан, особенно тех, кто не способен легко отказаться от курения.

«Поэтому, хотя повышение акцизного сбора является важным инструментом в борьбе с курением, правительству следует рассмотреть дополнительные меры, такие как программы просвещения, поддержки и реабилитации для желающих бросить курить, а также активизировать движение в сторону борьбы с контрабандой», – резюмирует обозреватель.

Напомним, с 11 июля 2023 года в Украине начал действовать запрет курения в общественных местах, в том числе и электронных сигарет. А продажа ароматизированных сигарет и табачных изделий с добавками полностью запрещена.

Также сообщалось, что в Украине может подорожать алкоголь.

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По материалам rbc.ua