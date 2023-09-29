Новини Одеси та Одеської області

У порту Рені виявили контейнер із нелегальними сигаретами: звідки “товар”

У порту Рені виявили контейнер із нелегальними сигаретами: звідки “товар”

На Одещині ліквідували канал контрабандного переміщення контрафактних цигарок. Контрабандну продукцію на 74 мільйони гривень. вилучили.

Про це повідомили у Одеській Обласній прокуратурі.

Інформація про ввезення на митну територію України тютюнових виробів «контрабандним» шляхом без марок акцизного податку було отримано під час досудового розслідування.

До Ренійського морського торговельного порту з Об’єднаних Арабських Еміратів на судні прибув контейнер із сигаретами. Документи на розмитнення цього підакцизного товару до митних органів не подавалися.

У контейнері було виявлено та вилучено 915 тисяч пачок цигарок марки «ALLSTARS» без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість товару сягає майже 74 млн гривень.

сигареты

Вирішується питання про арешт вилученого майна.

Наразі встановлюють усіх причетних до незаконної угоди.

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