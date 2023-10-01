В парке Одессы открыли мемориал павшим защитникам Украины (видео, фото)

День защитников и защитниц Украины: впервые отмечаем 1 октября (видео) Сегодня, в воскресенье, 1 октября 2023 года, согласно новоюлианскому календарю, на который перешла Православная церковь Украины, христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который раньше отмечали 14 октября. А с 2023 года по решению Верховной Рады изменилась и дата государственного праздника – Дня защитников и защитниц Украины. И теперь этот праздник украинцы отмечают 1 октября. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе задержали организатора бизнеса по переправке за границу призывников Правоохранители провели спецоперацию, во время которой одновременно задержали в Одессе организатора преступной группы, а его сообщника – непосредственно во время перевозки «уклонистов» на границу Украины. ПОДРОБНЕЕ

Как устроена библиотека Грушевского: фотоэкскурсия по залам и закрытым местам (фото) Всеукраинский день библиотек в независимой Украине отмечают уже четверть века. А одним из самых «библиотечных» и читающих городов страны считается Одесса. К празднику мы подготовили фотоэкскурсию по библиотеке имени Грушевского. ПОДРОБНЕЕ

День защитников и защитниц Украины и Покров: когда в 2023 году? Согласно принятому в 2023 году Православной церковью Украины (ПЦУ) новоюлианскому календарю и соответствующему законопроекту №9431, в этом году украинцы будут отмечать двойной праздник – Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины не 14 октября, как ранее, а 1 октября, то есть в ближайшее воскресенье. ПОДРОБНЕЕ