В парке Одессы открыли мемориал павшим защитникам Украины (видео, фото)

Сегодня, 1 октября, в день, когда Украина впервые отмечает новую дату Дня своих защитников и защитниц, в одесском Парке Победы торжественно открыли мемориал Героям, павшим в боях за свободу и независимость Украины в войне с российским агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
«Наша обязанность – помнить тех, кто защищал наше государство от российских оккупантов. Парк Победы – лучшее место для такого мемориала, ведь именно за Победу и отдали свою жизнь наши Герои. Они навсегда с нами»,
– сказал присутствовавший на церемонии мэр Одессы Геннадий Труханов.
Также в честь Дня защитников и защитниц на входе в парк были торжественно подняты флаги военных и специальных подразделений, защищающих независимость и суверенитет Украины.
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Видео: Думская, 1, фото пресс-служба Одесского горсовета