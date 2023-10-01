Новости Одессы и Одесской области

День защитников и защитниц Украины: впервые отмечаем 1 октября (видео)

День защитников и защитниц Украины: впервые отмечаем 1 октября (видео)

Сегодня воскресенье, 1 октября 2023 года, согласно новоюлианскому календарю, на который перешла Православная церковь Украины, христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который раньше отмечали 14 октября. А с 2023 года по решению Верховной Рады изменилась и дата государственного праздника – Дня защитников и защитниц Украины. И теперь этот праздник украинцы отмечают 1 октября.

Наших защитников и защитниц поздравил и поблагодарил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы ежедневно доказываем, что агрессору никогда не победить наш украинский народ. Ежедневно приближаем нашу Победу»,

– сказал министр.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал у себя в Facebook такое поздравительное видео:

В 9:00 украинцы почтили память павших воинов минутой молчания.

«Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, ежедневно, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет «отключить» нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы»,

– отметил в своем поздравительном слове президент Владимир Зеленский.

Напомним, украинский День защитника связан с христианской традицией и наследием запорожских казаков. Современная история этого праздника началась в 2014 году, когда тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал указ о праздновании на государственном уровне. До полномасштабного вторжения россии этот день был нерабочим.

«Одесская жизнь» присоединяется к поздравлениям и желает нашим мужественным защитникам и защитницам спокойного мирного неба над головой, крепкого здоровья, добра, счастья и, конечно же, нашей общей скорой Победы и возвращения домой «со щитом».

С праздником, дорогие наши зашитники! Слава Украине!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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